Los trabajadores del sector público y privado que permanezcan de pie durante tres horas continuas o más tendrán derecho a descansar sentados, luego de que el Congreso promulgara la Ley 32721, conocida como la “Ley Silla”.

La medida busca proteger la salud, la dignidad y las condiciones de trabajo de quienes desempeñan labores en esas circunstancias.

La norma dispone que los empleadores proporcionen sillas o asientos con respaldo y condiciones ergonómicas, además de garantizar la alternancia entre permanecer de pie y sentado o permitir periodos de descanso sin que estos sean descontados de la jornada laboral.

La aplicación de la ley alcanza a actividades donde es habitual permanecer de pie por tiempos prolongados, como comercio, restaurantes, turismo, salud, servicios financieros, transporte, educación y vigilancia privada. La fiscalización estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la Autoridad Nacional del Servicio Civil y los gobiernos regionales con competencias en materia laboral.

La legislación contempla excepciones para puestos en los que permanecer de pie sea indispensable por la naturaleza de la labor o por razones de seguridad, aunque en esos casos el empleador deberá garantizar pausas activas, rotación de funciones o descansos equivalentes.