El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se reunió con la presidenta electa, Keiko Fujimori, para presentarle una serie de propuestas orientadas a reforzar la seguridad ciudadana y promover el desarrollo del sur del país.

Se trata del primer encuentro entre ambos líderes tras las elecciones generales y forma parte de la ronda de reuniones que sostiene la mandataria electa antes de asumir funciones.

Al término de la cita, López Aliaga informó que planteó destinar S/ 5.000 millones, equivalentes a la mitad del crédito suplementario de S/ 10.000 millones, al fortalecimiento de la seguridad ciudadana .

Precisó que los recursos servirían para adquirir equipos de inteligencia, sistemas de geolocalización, tecnología de interceptación legal de comunicaciones y fortalecer una central de recompensas para combatir la extorsión y el sicariato.

El también exalcalde de Lima aseguró que Renovación Popular pondrá a disposición del próximo Gobierno a su equipo técnico en seguridad, encabezado por el general en retiro José Baella, con el objetivo de apoyar la ejecución de estrategias que permitan reducir la criminalidad en el país antes de fin de año.

“Plan Sur”

Durante la reunión, López Aliaga también presentó el denominado “Plan Sur”, que propone destinar el 50% del impuesto proveniente de la actividad minera directamente a obras de infraestructura en las regiones del sur.

La iniciativa contempla financiar colegios, hospitales, programas contra la anemia, albergues frente a las heladas y proyectos de agua y saneamiento mediante mecanismos como Obras por Impuestos.

Asimismo, el líder de Renovación Popular pidió priorizar recursos para obras de prevención ante el fenómeno de El Niño y reiteró que existe una deuda histórica con el sur del país.

La reunión también abordó la coordinación política entre Fuerza Popular y Renovación Popular en el nuevo Congreso bicameral, así como la disposición de ambas agrupaciones para trabajar conjuntamente en la agenda del próximo gobierno .

Francisco Calisto Giampietri, senador electo por Renovación Popular, participó en la reunión con la presidenta electa Keiko Fujimori: Hemos desarrollado el tema del mecanismo de obras por impuestos y obras por servicios



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Norma Yarrow, diputada electa de Renovación Popular, participó en reunión con la presidenta electa Keiko Fujimori: Hemos puesto toda nuestra disposición en apoyar con los equipos técnicos. Vamos a convertirnos en un bloque



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