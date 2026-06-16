Productores, artesanos y pobladores de diferentes localidades de la provincia de Caylloma participarán este 23 y 24 de junio en la XI Feria Intercomunal Pecuaria, Artesanal y Gastronómica Sotocaya 2026, una actividad que busca revalorar el trabajo del hombre del campo y promover las principales expresiones productivas y culturales del distrito de Caylloma.

Según la comisión organizadora, la feria se desarrollará en el campo ferial del anexo de Sotocaya y reunirá a criadores de ganado, artesanos y artistas locales en el marco de las celebraciones por el Día del Campesino.

Las actividades comenzarán el martes 23 de junio con la concentración de autoridades desde las 9:00 de la mañana y la instalación del campo ferial a partir de las 11:00 horas.

La jornada central se realizará el miércoles 24 de junio. Desde las 6:00 de la mañana se efectuará el ingreso de animales al recinto ferial. Uno de los principales atractivos será el juzgamiento de alpacas, programado para las 9:00 de la mañana, donde los productores exhibirán sus mejores ejemplares. Asimismo, se desarrollarán concursos de gastronomía y artesanía, espacios que permitirán mostrar los saberes y tradiciones que se mantienen vigentes en las comunidades rurales.

El programa también incluye actividades deportivas, un almuerzo de confraternidad entre los participantes y la ceremonia de premiación a los mejores expositores y concursantes.

La celebración culminará con una gran caravana folclórica desde las 8:00 de la noche, en la que participarán agrupaciones y artistas como Néstor Pacsi y Los Encantos del Perú, Poder Andino de los Hermanos Choquepuma y Javiercito Huamaní y Los Hijos de Castilla.