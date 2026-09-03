Arequipa se ubica entre las 22 regiones del país con mayor exposición ante la temporada de lluvias que se inicia este mes, según el Estudio de Escenarios de Riesgo por Lluvias para el periodo septiembre-noviembre 2026, elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

RIESGO MUY ALTO POR HUAICOS

El informe, basado en el pronóstico climático del Senamhi, identificó 20 distritos con nivel de riesgo muy alto ante huaicos, deslizamientos y otros movimientos en masa. En estas zonas viven 241 561 personas y existen 87 105 viviendas, de las cuales 36 190 se ubican en áreas de mayor susceptibilidad.

Además, advierte 236 establecimientos de salud en este grupo, 843 instituciones educativas y 30 715 hectáreas de superficie agrícola.

Por otro lado, el estudio remarca que 47 distritos de la región se encuentran en un nivel de riesgo alto, que comprende 719 285 habitantes y 315 930 viviendas.

RIESGO ANTE INUNDACIONES

Frente al peligro de inundaciones, Arequipa registra 2 distritos en el nivel muy alto: Camaná y José María Químper, en la provincia de Camaná. Sumado a ello, 18 008 pobladores de 6 875 viviendas en riesgo.

Asimismo, en el nivel de riesgo alto, Arequipa tiene 13 distritos con una población de 82 669 habitantes y 41 625 viviendas.

Por su parte, Arequipa cuenta con 330 zonas críticas por movimientos en masa, de las cuales 31 están en áreas de muy alta susceptibilidad y 58 en áreas de alta susceptibilidad. Además, la Autoridad Nacional de Agua (ANA) identificó 471 puntos críticos por inundaciones en la región.