Las lluvias intensas registradas en la ciudad han afectado de manera directa la infraestructura de los establecimientos que administra la Red de Salud Arequipa–Caylloma. Según información proporcionada por la dirección ejecutiva de la red, 80 de los 153 locales de salud bajo su jurisdicción presentan daños, principalmente filtraciones en techos, paredes y ambientes destinados a la atención de pacientes, lo que equivale a casi el 50% del total de locales.

Los daños identificados se concentran en problemas estructurales vinculados a la antigüedad de las edificaciones, muchas de las cuales fueron construidas hace varias décadas. Los reportes técnicos señalan filtraciones de agua de lluvia, humedad persistente en muros, desprendimiento parcial de techos y afectación de ambientes administrativos y asistenciales, situación que se repite en distintos distritos durante la actual temporada de precipitaciones.

Estas deficiencias han generado restricciones operativas en varios establecimientos de salud, obligando al cierre temporal de ambientes, la reducción de áreas de atención y la reubicación de servicios médicos hacia espacios alternos, con el objetivo de garantizar la seguridad de pacientes y personal sanitario.

CENTROS DE SALUD MÁS CRÍTICOS

De acuerdo con las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República y las evaluaciones internas de la red de salud, cuatro establecimientos han sido identificados como los más afectados y con riesgo de colapso debido al nivel de deterioro de su infraestructura.

El primero es el centro de salud Apurímac, ubicado en el distrito de Alto Selva Alegre, donde durante el año pasado se produjo el desprendimiento de parte del techo, generando daños en ambientes de atención. A este se suma el centro de salud Rafael Belaúnde, en el distrito de Cayma, que presentó afectaciones en el cableado eléctrico a consecuencia de filtraciones de agua de lluvia.

La lista de establecimientos críticos se completa con los centros de salud Alto Jesús y 15 de Agosto, este último ubicado en Paucarpata, donde se han reportado filtraciones constantes, debilitamiento de techos y afectación de ambientes considerados críticos para la prestación de servicios de salud.

La directora ejecutiva de la Red de Salud Arequipa–Caylloma, Evelyn Choque Chávez, indicó que el deterioro de estos establecimientos responde principalmente a la antigüedad de las infraestructuras y a la falta de intervenciones integrales de mantenimiento en años anteriores.

“Estos establecimientos datan de muchos años atrás y el deterioro se ha ido intensificando con los factores climáticos, sobre todo en temporada de lluvias. Hemos solicitado presupuesto a nivel nacional para el mantenimiento y, lamentablemente, desde el año pasado no se nos ha transferido un solo sol para realizar las mejoras necesarias”, señaló la funcionaria.

A la fecha, la Red de Salud Arequipa–Caylloma no cuenta con una partida presupuestal específica para mantenimiento de infraestructura, debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas no ha transferido los recursos solicitados desde el año 2024, los cuales ascienden a 20 millones de soles para infraestructura y equipamiento.

