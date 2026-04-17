Cerrarán el puente Bolognesi por rodaje de la película “Coquito”

El tránsito vehicular en el Puente Bolognesi será suspendido temporalmente este sábado 18 de abril debido al rodaje de una película inspirada en la infancia de Everardo Zapata Santillana, creador del emblemático libro Coquito.

La restricción regirá desde las 4:30 p. m. hasta las 7:00 p. m. en el tramo comprendido entre las calles Cruz Verde y la Alameda Pardo, según informó la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Durante esas horas, se aplicarán desvíos vehiculares para reducir el impacto en la circulación, mientras se desarrollan las grabaciones en la zona. Desde la subgerencia de Educación y Cultura se indicó que el tiempo de filmación será el mínimo.

Desde la Municipalidad exhortaron a los conductores a asumir precauciones, considerando el cierre temporal de una de las vías más transitadas del centro de la ciudad.