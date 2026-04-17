Este 20 de abril iniciarán los trabajos de renovación del adoquinado en un tramo de la avenida Ejército, en el distrito de Yanahuara, debido al deterioro de la vía que afecta el tránsito vehicular.

La intervención de la Municipalidad Distrital de Yanahuara será entre la calle Recoleta y la intersección con la calle Misti, donde se reemplazará el empedrado de piedra por el de concreto, en un plazo máximo de 30 días.

Según el plan de trabajo, los obreros comenzarán por el carril de subida, mientras que el carril de bajada será habilitado temporalmente en doble sentido. Posteriormente, se intervendrá el carril de bajada, invirtiendo la circulación de vehículos.

Asimismo, se dispusieron rutas alternas para los conductores. Para acceder a la avenida Ejército, se recomienda utilizar vías como la avenida Bolognesi, la Cuesta del Ángel y la calle Misti. En tanto, quienes se desplacen en sentido de bajada deberán desviar su recorrido por la avenida Emmel y la Ronda Recoleta, con salida hacia el puente Bajo Grau.

Los trabajos también incluyen el mejoramiento de bermas, reposición de elementos de concreto como sardineles y rampas, además de la señalización de la vía intervenida.