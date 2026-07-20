Decenas de asociaciones de vivienda tomaron y cerraron ayer la autopista Arequipa–La Joya para desarrollar un desfile cívico por Fiestas Patrias sin autorización del Gobierno Regional de Arequipa. La propia entidad regional confirmó que no tenía conocimiento del evento ni del cierre de una de las principales vías de competencia regional.

La actividad fue organizada por el Frente de Desarrollo de las Asociaciones de Vivienda de la Autopista Arequipa–La Joya. Según su presidente, David Paredes, participaron 26 organizaciones y 13 instituciones educativas de los niveles inicial, primaria y secundaria. El desfile también contó con la presencia de la alcaldesa de Yura, Mirtha Ruelas, y del alcalde de Cerro Colorado, Manuel Vera, quienes además, son candidatos para las elecciones.

EVALUARÁN EL CIERRE DE LA VÍA SIN PERMISOS

Consultado por Diario Correo, el gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, Juan Carlos Blanco, afirmó que no tenía conocimiento de ninguna solicitud para autorizar el cierre de la autopista. “Esa vía es de competencia regional y, hasta donde conozco, no se ha presentado ningún pedido de autorización”, señaló.

El funcionario indicó que existe la posibilidad de que algún documento haya ingresado el viernes por la tarde y recién sea derivado este lunes; sin embargo, reiteró que no tiene constancia de que se haya otorgado el permiso para restringir el tránsito y desarrollar la actividad.

Blanco sostuvo que el Gobierno Regional evaluará lo ocurrido antes de determinar si corresponde iniciar alguna acción. Si bien reconoció el carácter cívico del desfile, advirtió que el cierre de una vía regional, más aún con la participación de escolares y cientos de asistentes, debió contar con la autorización correspondiente para garantizar la seguridad y el orden del tránsito.