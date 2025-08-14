Los posibles candidatos de Arequipa, Tradición y Futuro para las Elecciones Municipales y Regionales 2026 se definirán en diciembre, estimó el consejero regional César Huamantuma, quien aseguró que en el movimiento existen diversos lideres que pueden asumir una candidatura al Gobierno Regional de Arequipa, “todavía no está definido, no podría decir, sí, soy un precandidato”, indicó.

Al ser consultado sobre la función fiscalizador en el Consejo Regional de Arequipa como un posible aprovechamiento político del cargo, el legislador regional señaló que “lo contrario sería no fiscalizar ¿si fiscalizamos se toma como un aprovechamiento y no fiscalizamos? Todo lo contrario, la función de fiscalización nada tiene que ver con un tema electoral”, precisó.

Por el contrario, sostuvo que un aprovechamiento del cargo sería aparecer constantemente en actividades protocolares, en el inicio o entrega de obras del Ejecutivo regional, “no es función del consejo para mí, desde mi enfoque”, expresó.

Ante una posible postulación de Yamila Osorio, sostuvo que el movimiento aún no asume una posición, aunque dejó entrever algunas dificultades.

Sobre un posible retorno de Juan Manuel Guillén, Huamantuma indicó que por un tema de edad y salud no sería posible.

VIDEO RECOMENDADO