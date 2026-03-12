El chofer de un camión de carga pesada falleció esta madrugada luego del trágico accidente de tránsito que sufrió en la vía de penetración a Cerro Verde, ubicada en el distrito arequipeño de Uchumayo

Según el reporte de la Policía, el tráiler de placa X2G-841 con remolque de matrícula V8G-994, en el que se transportaba varias toneladas de fertilizante sintético (urea), acabó despistándose a la altura del km 9.5 de la referida vía.

Chofer muere tras volcadura e incendio de camión en la vía a Cerro Verde, Arequipa

La unidad no solo acabó fuera de la pista sino que también se incendió, lo que habría provocado el fallecimiento del conductor que se encontraba al interior de la unidad.

La emergencia fue atendida por efectivos policiales de Carreteras y miembros de la compañía de bomberos quienes apagaron el fuego.

Tras constatar la presencia de la víctima, los agentes procedieron a comunicar lo sucedido a los peritos de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT), a fin de que se realicen las diligencias correspondientes para determinar las causas del siniestro.

Mientras tanto, el personal policial permaneció en la zona resguardando la escena.

