Cerca del 5% de 200 conductores manejan unidades de transporte público con licencia suspendida en el distrito de Cayma, según informó ayer el gerente de la Municipalidad de Cayma, Transportes Fidel Humani. Esta situación pone en riesgo a los pobladores que usan estas unidades para trasladarse.

El funcionario detalló que recibieron estos reportes y por ello intensificaron los operativos en la jurisdicción junto a la Municipalidad Provincial de Arequipa, la Policía y Serenazgo. Asimismo, hallaron que hay buses que transitan con SOAT particular que dejaría sin cobertura a los pasajeros en caso de siniestros.

“Cerca del 5 % de conductores tienen la licencia suspendida, pero siguen trabajando. Nosotros no podemos intervenir licencias, eso solo lo hace la Policía. Por eso los operativos se hacen de manera conjunta. De igual manera intervenimos a los que usan un SOAT particular, eso no atenderá a los heridos en caso de un accidente”, explicó.

Además, se intervino hace dos días a una combi con permiso de taxi, pese a estar funcionando como unidad de transporte público.

El funcionario también aseveró que detectaron varias unidades pintadas de amarillo y con el logo de TransCayma que no pertenecen a la empresa. “Aparentan ser formales, pero no lo son. Circulan por diferentes puntos de la ciudad sin permiso”, afirmó Huamani.

AGRESIÓN en operativo.

En la última intervención de hace dos días, tres buses fueron retenidos y se produjeron episodios de resistencia.

Un grupo de tres a cuatro personas intentó retirar por la fuerza un vehículo intervenido cuando llegó la grúa. En otros casos, inspectores municipales fueron llevados a otros puntos, abandonados y agredidos, según declaró Huamani.

Conductores imprudentes aprovechan falta de fiscalización para seguir manejando unidades y poner a todos en peligro.

