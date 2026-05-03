Las intensas precipitaciones pluviales registradas en la selva central provocaron la activación de las quebradas Paritari y Quebrada Seca, a la altura del kilómetro 24, en el centro poblado de Marankiari, distrito de Perené (Chanchamayo). El hecho ocasionó la interrupción del tránsito vehicular y peatonal durante aproximadamente nueve horas.

De acuerdo con los vecinos, alrededor de la 1:00 a. m. de hoy, domingo 3 de mayo, el incremento del caudal de ambas quebradas arrastró lodo y piedras en gran cantidad, que quedaron esparcidos sobre la vía. Varios vehículos que circulaban por la zona quedaron atollados tras ser sorprendidos por el deslizamiento.

Con el apoyo de maquinaria pesada, se realizaron labores de limpieza en la carretera, restableciéndose el tránsito cerca de las 10:00 a. m. En ambos extremos de la vía se reportaron largas filas de vehículos varados. Hasta el sector de Santa Ana, conductores aguardaban su turno para continuar su trayecto.