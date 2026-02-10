El choque entre un auto y una combi en la calle Colonizadores en el sector Pionero, en el distrito de Majes, provincia de Caylloma dejó esta mañana a una persona fallecida identificada como Julio Alberto Juárez Soto.

Personal de Serenazgo de la Municipalidad de Majes trasladó al herido de emergencia al Hospital Central de Majes. Sin embargo, el paciente de 55 años ingresó al establecimiento de salud sin signos vitales, según Canal 33 Majes TV.

En tanto, el conductor del automóvil, Christian Vilca, fue llevado al hospital acompañado por efectivos de la Policía para el dosaje etílico, y posteriormente fue conducido a la comisaría de El Pedregal para continuar con las investigaciones.

De acuerdo con la información preliminar, ambos ocupantes del vehículo retornaban de un viaje por el valle de Majes. Las autoridades policiales han iniciado las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades.

