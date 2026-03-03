El accidente de tránsito ocurrido en la vía a Cerro Verde, en el distrito de Uchumayo en Arequipa, dejó una persona fallecida la mañana de hoy.

El choque se produjo entre una camioneta Ford de placa V7R-816 y un automóvil de placa B7L-312. Según información de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), la camioneta figura a nombre de Haydee Chacón y Mauro Valdivia, mientras que el vehículo menor está registrado a nombre de Sofía Arenas y Víctor Benavente.

Producto del fuerte impacto, el conductor del automóvil perdió la vida y su identidad aún no fue confirmada por los efectivos. La parte delantera de ambos vehículos quedaron destrozadas y ambas unidades quedaron al exterior de la pista, evidenciando la magnitud de la colisión.

Vehículos quedaron a un costado de la carretera (Foto: Difusión)

Cabe señalar que esta vía registra actualmente un alto flujo vehicular debido al pase restringido en el puente de Uchumayo, en la Variante, por los trabajos que ejecuta la concesionaria Covisur en la carretera desde el pasado 28 de febrero. Esta situación ha generado la utilización de rutas alternas como la vía a Cerro Verde.

Los heridos fueron evacuados por los bomberos y la Fiscalía se encargará de la investigación para determinar las responsabilidades.

