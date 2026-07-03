Choque entre tractor y tráiler deja un herido en la Panamericana Sur, en el túnel de Vítor

Un accidente de tránsito entre un tractor agrícola y un tráiler dejó un hombre herido y ocasionó una prolongada congestión vehicular en la carretera Panamericana Sur, al interior del túnel del distrito de Vítor, en Arequipa.

El conductor del tractor, identificado como Pablo Cuti, resultó lesionado tras el impacto. Personal de Serenazgo de Vítor acudió al lugar para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo al centro de salud del distrito. De acuerdo con la información preliminar, las heridas que sufrió no son de gravedad.

El accidente impidió el tránsito en ambos sentidos de la vía, lo que generó una larga fila de vehículos mientras se realizan las labores de atención de la emergencia.

Hasta el lugar se traslada una grúa para retirar el vehículo de carga pesada y liberar la carretera, permitiendo el restablecimiento progresivo del tránsito. Los efectivos investigan las circunstancias en que ocurrió el impacto para determinar las responsabilidades.

A consecuencia de la colisión, ambos vehículos quedaron con daños considerables.