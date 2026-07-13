Seis personas, entre ellas una menor de edad, resultaron heridas tras el choque frontal entre dos vehículos ocurrido durante la noche del último domingo en el kilómetro 529 de la carretera Panamericana Sur, cerca del cruce con el ingreso al disitro de Lomas, en la provincia de Caravelí.

El accidente fue reportado por conductores que transitaban por la zona y alertaron al personal ubicado en el peaje de Yauca. Al llegar al lugar, los agentes policiales encontraron el auto Mercedes Benz de placa D2X-439, conducido por Roy Gustavo Fernández Denos, de 27 años, quien se desplazaba de Ica hacia Caravelí.

La segunda unidad involucrada en el choque fue un automóvil Kia blanco de placa BLZ-151, conducido por Fermín Prado Huaraca, de 51 años, quien circulaba en sentido contrario.

Choque frontal entre dos vehículos deja seis heridos en la Panamericana Sur (Foto: PNP)

Ademas de los conductores, también resultaron heridos Fiorella Peralta Muñoz, Óscar Fernando Gutiérrez, Alexa Flores y una menor de iniciales M. G. F.

Tras recibir los primeros auxilios, los seis heridos fueron trasladados en ambulancias de Lomas y Vista Alegre hacia el Hospital de Nasca, en Ica, donde quedaron bajo atención médica.

La Policía inició las diligencias para determinar las causas del accidente y establecer si alguno de los conductores habría invadido el carril contrario antes del impacto.