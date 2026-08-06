Varias personas, aproximadamente siete, resultaron heridas en un choque múltiple ocurrió esta tarde en la intersección de las avenidas Tarapacá y Sánchez Trujillo, en el distrito de Miraflores en Arequipa. El accidente involucró a dos buses de transporte público y un automóvil, cuyos ocupantes fueron trasladados al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el bus de la empresa Unión AQP que pertenece al Sistema Integrado de Transportes (SIT), de placa VBS-950, habría impactado por la parte posterior al automóvil de placa V1M-540. A consecuencia del fuerte choque, el vehículo fue proyectado varios metros y terminó colisionando contra la parte posterior de otro bus de transporte público de placa V9A-863, que también cubre la ruta hacia el distrito de Miraflores.

El automóvil fue el que sufrió los mayores daños. La parte posterior y delantera qudaro debido a la fuerza del impacto entre las dos unidades de transporte público.

Según la consulta al registro de la Sunarp, el bus de placa VBS-950 figura a nombre de Ayda Choquehuanca, mientras que el automóvil está registrado a nombre de Shirley Pérez. El segundo bus involucrado aparece inscrito a nombre de cuatro propietarios.

Auto quedó destrozada por la parte posterior (Foto: GEC)

Al lugar llegaron los bomberos, ya que el automóvil funciona con Gas Licuado de Petróleo (GLP) y existe el riesgo de una fuga o explosión. Los bomberos aseguraron la zona mientras los heridos eran auxiliados y trasladados al hospital.

La Policía realiza las diligencias para retirar los vehículos y recopilar evidencias que permitan determinar las causas del accidente y establecer las responsabilidades de los conductores involucrados.