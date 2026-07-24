A sus 35 años, Christian Aranda Vásquez se convertirá en el diputado más joven de la representación arequipeña en el Congreso para el periodo 2026-2031. Postuló por Renovación Popular y obtuvo 15,927 votos preferenciales, convirtiéndose además en el único parlamentario de la región elegido por una agrupación identificada con la derecha política.

Según su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), es bachiller en Derecho por la Universidad La Salle, grado obtenido en 2019. Además, declaró estudios concluidos de maestría en Gestión Pública y Políticas Públicas en la Universidad Católica San Pablo.

Su experiencia laboral declarada se concentra en la actual gestión de la Municipalidad Distrital de Yanahuara. Entre 2023 y 2025 fue coordinador de la Agencia Local de Empleo y en 2025 ocupó el cargo de jefe de Trámite Documentario y Archivo. También registra actividad laboral desde 2012 en la empresa ARVA Negocios Servicios Generales y Representaciones S.C.R.L.

ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y POSTULACIÓN

Antes de llegar al Congreso, pasó por distintas organizaciones políticas. Fue secretario regional de Plan de Gobierno del Partido Popular Cristiano (PPC) entre 2019 y 2021. Luego postuló sin éxito como candidato a regidor provincial por Arequipa Transformación en las elecciones de 2022 y, tras renunciar a ese movimiento, se incorporó a Renovación Popular.

Durante la campaña electoral tomó distancia del alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger, luego de que se difundiera un video en el que el burgomaestre aparecía recibiendo dinero de un empresario. Aranda solicitó públicamente su expulsión de Renovación Popular y marcó distancia del caso.

Su actividad política también ha estado ligada a posiciones conservadoras. Participó de la última edición del Corso por la Vida y cuestionó la participación de la alcaldesa Ruccy Oscco a la Marcha del Orgullo. Además, declaraciones que difundió sobre la población de Puno durante una transmisión en redes sociales fueron calificadas como racistas por especialistas.

FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑA

En materia de financiamiento electoral, el Portal Claridad de la ONPE registra que presentó un primer informe con S/ 8,278 en ingresos y gastos. Sin embargo, no presentó el segundo reporte dentro del plazo establecido, por lo que no existe información pública sobre los ingresos y gastos correspondientes a la etapa final de su campaña.

En su declaración jurada también informó ser accionista en cuatro empresas vinculadas a los rubros de servicios generales y comunicación. Asimismo, no declaró sentencias penales ni civiles vigentes al momento de inscribir su candidatura.