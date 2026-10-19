En lo que va del año escolar 2026, la institución educativa Juana Cervantes de Bolognesi reportó tres casos de violencia escolar, principalmente relacionados con el acoso a través de redes sociales. Así lo informó su director, Godofredo Chuctaya Carbajal, quien advirtió que el anonimato en estas plataformas facilita el hostigamiento entre estudiantes y dificulta identificar a los responsables.

Chuctaya precisó que, aunque en los colegios se presentan distintas formas de violencia, como agresiones físicas, verbales y psicológicas, los reportes registrados en su institución están vinculados principalmente al entorno digital.

Respecto a los nuevos lineamientos del Gobierno para prevenir y sancionar la violencia en las instituciones educativas, Chuctaya consideró que estas disposiciones podrían contribuir a mejorar la convivencia escolar y establecer límites frente a las conductas agresivas.

También destacó la importancia de que los padres de familia asuman un rol activo en la formación de sus hijos, especialmente en valores y respeto hacia los demás.

Finalmente agregó que su I.E. se encuentra a la espera de la formalización de estas disposiciones y de los aportes de la sociedad civil para adecuar sus procedimientos.