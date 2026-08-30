Tres ciclistas arequipeños y tres deportistas del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Arequipa integran la selección peruana de ciclismo que participará en los XIII Juegos Sudamericanos (Odesur) Santa Fe 2026, que se desarrollarán en Santa Fe (Argentina) del 12 al 26 de septiembre.

La Federación Deportiva Peruana de Ciclismo convocó a 17 deportistas de todo el país para representar al Perú en la cita sudamericana. Entre ellos destacan los arequipeños Alejandra Huamaní, Alonso Gamero y André Gonzales, así como los hermanos Hugo y Robinson Ruiz, y Kaori Quispe, estos últimos integrantes del CAR Arequipa.

Alejandra Huamaní competirá en las modalidades de pista y ruta, cuyas pruebas se disputarán del 20 al 23 de septiembre en la ciudad de Rafaela. Por su parte, Alonso Gamero y André Gonzales participarán en la prueba de ruta, programada para los días 15 y 18 de septiembre en la misma ciudad argentina.

En cuanto a los hermanos Ruiz Calle, ambos competirán en las modalidades de ruta y pista, mientras que Kaori Quispe lo hará en la prueba de ruta. Asimismo, destaca la presencia del arequipeño Alberto Carrera dentro del cuerpo técnico de la selección peruana.