Este domingo, alrededor de las 10:30 horas, se restableció el tránsito de manera restringida en el kilómetro 730+500 de la Panamericana Sur, en el sector de Quebrada Honda, distrito de Atico, provincia de Caravelí, Arequipa.

Así lo informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), luego del reporte sobre la caída de rocas que interrumpió la circulación vial a las 7:30 a. m. en dicho tramo de la vía.

Según indicó la entidad, maquinaria de Provías Nacional trabajó en la limpieza del derrumbe y consiguió habilitar un carril, lo que permite el paso intercalado de vehículos de ambos sentidos. Asimismo, indicó que las labores de remoción continuarán de manera permanente.

Cabe mencionar que se trata de un nuevo incidente registrado en la zona, pues el pasado 26 de agosto cayó un huaico bloqueando la carretera por cinco días. Estas situaciones evidencian la vulnerabilidad de este tramo.

Comunicado del MTC.

PELIGRO

El tramo en la Panamericana Sur entre Quebrada Honda y el túnel de Ocoña se ha convertido en un peligro para miles de transportistas. La humedad marina, las lloviznas y los fuertes vientos provocarían constantes derrumbes de piedras y cascajo en la zona, amenazando con sepultar a los vehículos de doble tonelaje que pasan por la zona.

Ante el peligro inminente, usuarios piden que Provías Nacional destine maquinaria permanente en el lugar. Asimismo, urge que personal especializado ejecute el denominado desquinchado de los cerros para limpiar las cumbres y ensanchar la vía antes de que ocurra una tragedia. (Augusto Valdivia).

Nuevo derrumbe en la Panamericana Sur, en el sector de Quebrada Honda, Arequipa. Foto: GEC.

Nuevo derrumbe en la Panamericana Sur, en el sector de Quebrada Honda, Arequipa. Foto: GEC.