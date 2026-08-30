El Gobierno presentó ante el Congreso un proyecto para solicitar facultades legislativas con el objetivo de reducir la informalidad laboral juvenil, que afecta a siete de cada diez jóvenes peruanos, según el documento oficial.

El pedido contempla 20 medidas en materia laboral, eliminación de barreras burocráticas, reforma del Estado y servicio civil, entre ellas modificaciones para promover la contratación de jóvenes, aunque no se detallan los derechos laborales que podrían verse involucrados.

La propuesta también plantea incentivos económicos para funcionarios que renuncien voluntariamente al Estado, cambios en el régimen de feriados -que desde 2027 podrían trasladarse a los lunes para formar fines de semana largos- y la derogación de la ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú.

El proyecto deberá ser evaluado por las comisiones del Parlamento antes de su eventual debate en el pleno.

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