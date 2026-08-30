El Poder Judicial, encabezado por la presidenta de la Corte Suprema, Janet Tello, recibirá el próximo 4 de setiembre a una delegación del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) de la de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que llegará al Perú para evaluar la situación de niñas y adolescentes indígenas víctimas de violencia sexual en Amazonas.

La misión analizará el acceso a la justicia y la aplicación de la debida diligencia reforzada en la atención de estos casos. También buscará identificar las principales b arreras geográficas, lingüísticas, culturales e institucionales que enfrentan las víctimas y evaluar la respuesta de las entidades encargadas de su protección y atención.

La delegación sostendrá reuniones con representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y diversos ministerios, además de organizaciones de la sociedad civil.

Posteriormente, viajará a Santa María de Nieva, El Cenepa y Río Santiago, en la provincia de Condorcanqui, donde dialogará con autoridades locales, operadores de justicia, lideresas y organizaciones de mujeres indígenas.

Asimismo, los integrantes de la misión tendrán audiencias privadas con familiares de las víctimas para conocer sus experiencias y las dificultades que enfrentan para acceder a protección, atención, justicia y reparación. También visitarán instituciones que forman parte de la ruta de atención de niñas y adolescentes afectadas por violencia sexual.

El Mesecvi evaluará además los avances del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ) en Condorcanqui, implementado por el Poder Judicial en enero pasado.

La misión presentará sus observaciones y recomendaciones preliminares el 11 de setiembre, durante una rueda de prensa en Lima.