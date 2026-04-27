La ciencia aplicada al voleibol ha dejado atrás el enfoque meramente estético para convertirse en un pilar de optimización neuromuscular y prevención biomecánica. Este cambio de paradigma es asumido por el Club Fundación Taybor, afiliado a la Liga Distrital de Voleibol de Paucarpata, donde la preparación física especializada se ha convertido en un eje central del desarrollo deportivo.

El entrenador con certificación internacional FIVB Nivel 1, Raúl Taype Borda, explicó que la implementación de un gimnasio propio forma parte del proyecto de creación de un Centro de Alto Rendimiento (CAR), que el club viene ejecutando de manera progresiva.

“El club tiene 25 años y el proyecto del gimnasio hace casi tres años. Hemos ido avanzando en la formación de niñas y deportistas que ahora son seleccionadas. Vamos a seguir mejorando hasta llegar a nivel de élite”, señaló Taype Borda.

El gimnasio ha permitido mejorar aspectos clave en las deportistas, como la velocidad de transmisión de impulsos nerviosos, lo que se traduce en mayor precisión y potencia al ejecutar gestos técnicos como el remate y el bloqueo.

“Se trabaja para mejorar la potencia, el salto y el reflejo, que son fundamentales en el vóley. El trabajo de campo lo realizamos en el coliseo 15 de Agosto, que es el recurso que nos brinda la Municipalidad de Paucarpata”, afirmó el entrenador, quien añadió que el club busca contar con un espacio propio que complemente la preparación.

Si bien existen gimnasios en Arequipa, no todos cuentan con las condiciones necesarias para un trabajo específico en voleibol, que requiere planificación y conocimiento especializado.

FORTALECIMIENTO MUSCULAR Y LA FUERZA

En ese sentido, el gimnasio de Fundación Taybor está bajo la responsabilidad de Alexander Taype Borda, quien se ha especializado en la preparación física de deportistas. Su labor se centra en el fortalecimiento muscular y la mejora de la fuerza, bajo un enfoque científico.

“Realizamos un trabajo planificado, no al azar. Todo está orientado a objetivos claros”, señaló el entrenador y resalta la importancia de aplicar metodologías modernas en el deporte.

Incluso antes de contar con el gimnasio, el club ya apostaba por el trabajo físico en campo. “Estamos en la era de la ciencia y la inteligencia artificial, por lo que debemos avanzar y especializarnos aplicando estos conocimientos al deporte”, afirmó.

La Liga Distrital de Voleibol de Paucarpata ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, con resultados positivos en diversas categorías durante la última temporada.

El equipo de mayores de Fundación Taybor logró ascender a la Liga Superior Intermedia, un nivel que ahora buscan mantener como parte de su consolidación deportiva.

El club cuenta con siete entrenadores y alrededor de 120 deportistas, entre damas y varones, distribuidos en distintas categorías. La institución está liderada por la familia Taype Borda, cuya historia está estrechamente ligada al voleibol.

El origen de la fundación se remonta a Gloria, María y Giovana Taype, quienes, tras haber sido seleccionadas de Arequipa, comenzaron a transmitir sus conocimientos a niñas del vecindario, dando forma a un proyecto que creció con el tiempo.

“El nombre Fundación surge porque apoyábamos desinteresadamente a niñas que querían aprender vóley, mientras que Taybor proviene de nuestro apellido. Queremos que las nuevas generaciones continúen con este legado”, explicó Raúl Taype.

VOLEIBOL MASCULINO

En paralelo, María Taype Borda ha impulsado el desarrollo del voleibol masculino en la región, un proyecto que comenzó hace tres años con un pequeño grupo de niños interesados en este deporte.

Actualmente, el club cuenta con al menos 25 varones afiliados a la liga, evidenciando un crecimiento significativo en una disciplina tradicionalmente asociada al público femenino.

Antes de la pandemia de la COVID-19, existía resistencia por parte de los padres para que sus hijos practiquen vóley. Sin embargo, esta percepción ha cambiado progresivamente, generando mayor demanda.

“La diferencia entre entrenar varones y mujeres es notable. El varón aprende más rápido y utiliza su fuerza. Para mí es más fácil entrenarlos”, comentó María Taype, quien destacó que la Federación incluye competiciones masculinas en todas las categorías dentro de su calendario anual.