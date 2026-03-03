El alcalde del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Fredy Zegarra Black, anunció ayer que se ha cerrado el acceso a la Universidad Continental y quedaron suspendidas las clases presenciales.

Esta medida responde a la anulación de las licencias de edificación otorgadas a la casa de estudios, tras ejecutarse una sentencia judicial que declara nula la habilitación urbana que sustentaba el proyecto, al determinar que el predio está clasificado como zona agrícola y parque zonal.

Zegarra Black precisó que la reanudación de actividades académicas presenciales no está permitida por el momento. “La misma universidad se ha comprometido mediante un escrito donde ellos ratifican que están suspendidas las clases presenciales”, dijo. Indicó que la institución cuenta con autorización para operar como universidad, el problema es la infraestructura.

El alcalde informó que la sentencia emitida por la Tercera Sala Civil deja sin efecto las licencias otorgadas en los años 2014, 2016 y 2020. Sostuvo que, en cumplimiento de la resolución judicial, el municipio procedió a revocar todas las autorizaciones que permitían la construcción y atención del campus.

ACCIONES LEGALES Y MULTAS MILLONARIAS

En respuesta, la Universidad Continental inició nuevas acciones legales con el fin de revertir las medidas adoptadas. Entre estas figuran una demanda de nulidad, una acción de amparo y una denuncia por presunto abuso de autoridad. “La universidad presentó una demanda para hacer caer la sentencia y adicionalmente nos denunció penalmente”, señaló la autoridad edil.

En paralelo, la municipalidad abrió tres procesos administrativos adicionales. El primero está relacionado con la construcción de una vía que habría reducido el margen de la torrentera, lo que generaría una multa de un millón de soles. Un segundo proceso fue iniciado por edificaciones sin autorización, también con multa de un millón. Una tercera sanción cercana al medio millón por la instalación de módulos prefabricados en una zona afectada por el desborde de la torrentera.

DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS

El alcalde no descarta la posibilidad de ordenar la demolición de los edificios construidos. Afirmó que cualquier disposición se tomará únicamente cuando el procedimiento concluya y la sentencia quede firme y consentida.

Zegarra Black remarcó que la municipalidad defiende el último pulmón de Arequipa. “Este parque zonal que está establecido en el PDM (Plan de Desarrollo Metropolitano) y de mala forma fue otorgado en el 2014, que ahora tenemos todo un edificio y ha reducido el margen de la torrentera”, afirmó.

La universidad, al no tener licencia vigente en la municipalidad distrital recurrió a Revisores Urbanos del Ministerio de Vivienda en Lima para construir la segunda torre, la cual fue autorizada porque no presentó la segunda sentencia que anuló las licencias, razón por la cual apeló apelada por la municipalidad.

VIDEO