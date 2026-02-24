El circuito turístico de la Ruta del Sillar en la quebrada de Añashuayco en el distrito de Cerro Colorado en Arequipa fue cerrado temporalmente, ante las alertas emitidas por el Senamhi sobre la posible activación de quebradas desde el volcán Chachani, según información de La Asociación Turística de Cortadores y Artesanos Ruta del Sillar Canteras Arequipa.

El ingreso de visitantes se prohibió desde el 19 de febrero, fecha en que se dio las primeras precipitaciones con ingreso de huaicos, que afectó las esculturas. La medida se mantendrá hasta que terminen las fuertes precipitaciones.

Huaico afectó la Ruta del Sillar en Cerro Clorado

“Senamhi afirma que va seguir lloviendo y no queremos poner en riesgo a los visitantes. si sigue lloviendo van a malograr las esculturas. Por la lluvia intensa se encuentra enlodada la quebreda, los accesos están llenos de piedras”, declaró Carlos Ticona, secretario de la asociación.

Ticona advirtió que, de persistir las precipitaciones, más de 100 esculturas talladas en sillar podrían resultar dañadas. Además, las condiciones no son seguras para los visitantes.

El circuito de Añashuayco es uno de los principales atractivos de la Ruta del Sillar y recibe a visitantes nacionales y extranjeros interesados en conocer el trabajo tradicional de los canteros arequipeños. La suspensión de actividades busca evitar accidentes y preservar las emblemáticas esculturas hasta que mejoren las condiciones climáticas.

