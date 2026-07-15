Cierran parcialmente puente recién inaugurado Arequipa-La Joya por observaciones

Una enorme sorpresa se llevaron los transportistas esta mañana al querer pasar por el recientemente inaugurado puente Arequipa-La Joya y encontrar esta infraestructura cerrada por trabajos que se realizarán durante el día.

Este cierre parcial obedece a observaciones hechas por la empresa supervisora sobre el pintado y vaciado, razón por la cual esta mañana los obreros realizan este trabajo, según información alcanzada desde el Área de Imagen de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa.

Este cierre se dará por espacios de 40 a 60 minutos y se espera que duren todo el día debido a la extensa longitud del puente.

En imágenes difundidas por las redes sociales se observa a los obreros realizando trabajos sobre la infraestructura, entre las uniones del puente y el tramo vial, donde se observaba una vía agrietada.

Sobre la comunicación del cierre, desde la Gerencia Regional de Infraestructura indicaron que se solicitó a la Policía Nacional el apoyo para el desvío, sin embargo, debido a que la vía también es usada por pobladores de la zona, el cierre de la vía no se puede dar.