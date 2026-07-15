Con la finalidad de proteger la seguridad de locales y turistas y garantizar un tránsito fluido durante la Festividad de la Virgen del Carmen en Cusco, se ha iniciado el mejoramiento y la habilitación de las vías alternas hacia la provincia de Paucartambo para que miles de ciudadanos, transportistas, comerciantes, productores agropecuarios y visitantes puedan desplazarse sin interrumpir sus diversas actividades.

Como parte de un plan integral, se encuentra plenamente habilitada la ruta Huambutio – Puente Vilcabamba – desvío Torrecunca, además de las rutas Pisac – Chocopia – Colquepata – Paucartambo y Urcos – Ccatca – Huancarani – Paucartambo, corredores viales que permitirán mantener la conectividad de la provincia durante la ejecución de la obra y la masiva concurrencia de fieles por la festividad patronal.

Debido a la complejidad técnica de las labores y con el propósito de salvaguardar la integridad de la población, se dispuso el cierre temporal del Puente Huambutio para el tránsito vehicular y peatonal dentro del área de intervención. No obstante, el Gobierno Regional Cusco implementó un paso peatonal seguro y fortaleció las rutas alternas con el fin de evitar el aislamiento de las comunidades y asegurar el desplazamiento continuo hacia la provincia de Paucartambo.

El gerente regional de Transportes y Comunicaciones de Cusco, Fredy Yucra, citó que la obra tiene un plazo de ejecución de 12 meses y que se mantiene un monitoreo constante de las rutas alternas para garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad durante la festividad religiosa.

“Nuestra prioridad es que ninguna familia de Paucartambo quede incomunicada. Mientras construimos una infraestructura moderna y segura para las próximas décadas, también aseguramos vías alternas en óptimas condiciones para proteger la economía, el turismo, el transporte y la tradición cultural”, señaló.

DATO:

- El día central de la festividad de la Virgen del Carmen en Paucartambo es el 16 de julio. Las actividades comienzan a las 05:00 horas con la misa de aurora, seguida de la misa de fiesta, la procesión de la imagen por la plaza de armas y la espectacular huida de los Saqras. La celebración concita la atención de locales y turistas por su despliegue de música, danzas y color.