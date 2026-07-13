El último lunes en Cusco se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la ruta cultural y espiritual: ‘Conoce la Comunidad Hatun Q’ero’, una iniciativa que busca poner en valor el patrimonio cultural vivo de la Nación Q’ero, promover la transmisión de sus conocimientos ancestrales y generar nuevas oportunidades de desarrollo para sus comunidades mediante el turismo cultural sostenible.

Durante el acto protocolar se presentó oficialmente esta nueva ruta, donde los visitantes podrán conocer de manera directa las prácticas culturales, la tradición textil, la gastronomía ancestral y las ceremonias espirituales que la Nación Q’ero ha preservado durante generaciones, constituyéndose en uno de los patrimonios culturales vivos más importantes del país.

En su intervención, la directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Maritza Candia, destacó que esta iniciativa representa una apuesta por un modelo de desarrollo basado en la cultura, la interculturalidad y el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Asimismo, señaló que el patrimonio cultural de la Nación Q’ero contribuye a fortalecer su identidad y dinamizar su economía mediante un turismo responsable, consolidando al Cusco como un referente internacional de diversidad cultural y patrimonio vivo.

La nueva ruta permitirá a los visitantes participar de experiencias como el Haywarikuy a la Pachamama, conocer el arte textil tradicional elaborado por las familias Q’ero y disfrutar de su gastronomía típica, actividades que serán desarrolladas con el liderazgo de la propia comunidad.

“La iniciativa es organizada por la comunidad Hatun Q’ero y cuenta con el auspicio de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, la Municipalidad Provincial de Paucartambo, el Gobierno Regional del Cusco, Gercetur y la Red de Servicios de Salud Paucartambo, instituciones que articulan esfuerzos para fortalecer el turismo cultural, la salvaguardia del patrimonio inmaterial y el desarrollo integral de la población Q’ero”, señaló la funcionaria.