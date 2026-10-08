Cierre de calles por ceremonia del aniversario del Combate de Angamos
Cierre de calles por ceremonia del aniversario del Combate de Angamos

Tres vías del Centro Histórico de Arequipa permanecerán cerradas temporalmente este jueves 8 de octubre debido a la ceremonia por el 205.° Aniversario de la Marina de Guerra del Perú y el 147.° aniversario del Combate Naval de Angamos.

La restricción del tránsito se aplicará entre las 6:00 a. m. y el mediodía, por lo que los conductores deberán asumir sus precauciones para evitar las zonas donde se desarrollará la actividad.

VÍAS CERRADAS

  • Av. Puente Grau: se cerrará el tramo con dirección al Óvalo Grau y los vehículos que bajen por la calle Ayacucho deben girar por Villalba y continuar por el puente Bolognesi para seguir por la Av. Ejército.
  • Av. Bolognesi: el cierre será desde la altura del Hotel La Maison D’Elise hasta el Óvalo Grau, aproximadamente una cuadra.
  • Av. El Ejército: se restringirá el tránsito en toda la primera cuadra, a la altura de la Clínica Arequipa.

La medida afectará tanto a vehículos particulares como al transporte público que circula por estos puntos durante las horas de la ceremonia.

Los conductores deberán considerar rutas alternas y evitar acercarse a las zonas restringidas mientras permanezcan cerradas. El tránsito será restablecido una vez culminadas las actividades programadas.

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