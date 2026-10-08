Tres vías del Centro Histórico de Arequipa permanecerán cerradas temporalmente este jueves 8 de octubre debido a la ceremonia por el 205.° Aniversario de la Marina de Guerra del Perú y el 147.° aniversario del Combate Naval de Angamos.

La restricción del tránsito se aplicará entre las 6:00 a. m. y el mediodía, por lo que los conductores deberán asumir sus precauciones para evitar las zonas donde se desarrollará la actividad.

VÍAS CERRADAS

Av. Puente Grau: se cerrará el tramo con dirección al Óvalo Grau y los vehículos que bajen por la calle Ayacucho deben girar por Villalba y continuar por el puente Bolognesi para seguir por la Av. Ejército.

se cerrará el tramo con dirección al Óvalo Grau y los vehículos que bajen por la calle Ayacucho deben girar por Villalba y continuar por el puente Bolognesi para seguir por la Av. Ejército. Av. Bolognesi : el cierre será desde la altura del Hotel La Maison D’Elise hasta el Óvalo Grau, aproximadamente una cuadra.

: el cierre será desde la altura del Hotel La Maison D’Elise hasta el Óvalo Grau, aproximadamente una cuadra. Av. El Ejército: se restringirá el tránsito en toda la primera cuadra, a la altura de la Clínica Arequipa.

La medida afectará tanto a vehículos particulares como al transporte público que circula por estos puntos durante las horas de la ceremonia.

Los conductores deberán considerar rutas alternas y evitar acercarse a las zonas restringidas mientras permanezcan cerradas. El tránsito será restablecido una vez culminadas las actividades programadas.