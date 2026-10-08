Tres vías del Centro Histórico de Arequipa permanecerán cerradas temporalmente este jueves 8 de octubre debido a la ceremonia por el 205.° Aniversario de la Marina de Guerra del Perú y el 147.° aniversario del Combate Naval de Angamos.
La restricción del tránsito se aplicará entre las 6:00 a. m. y el mediodía, por lo que los conductores deberán asumir sus precauciones para evitar las zonas donde se desarrollará la actividad.
VÍAS CERRADAS
- Av. Puente Grau: se cerrará el tramo con dirección al Óvalo Grau y los vehículos que bajen por la calle Ayacucho deben girar por Villalba y continuar por el puente Bolognesi para seguir por la Av. Ejército.
- Av. Bolognesi: el cierre será desde la altura del Hotel La Maison D’Elise hasta el Óvalo Grau, aproximadamente una cuadra.
- Av. El Ejército: se restringirá el tránsito en toda la primera cuadra, a la altura de la Clínica Arequipa.
La medida afectará tanto a vehículos particulares como al transporte público que circula por estos puntos durante las horas de la ceremonia.
Los conductores deberán considerar rutas alternas y evitar acercarse a las zonas restringidas mientras permanezcan cerradas. El tránsito será restablecido una vez culminadas las actividades programadas.