Desde este miéroles 1 de julio quedará restringido el tránsito vehicular en un tramo de la Av. Goyeneche en el Cercado de Arequipa debido al inicio de los trabajos de reasfaltado, mientras que en el sector de Vallecito también comenzarán las obras de mejoramiento de las calles Pacheco y Lima, lo que obligará a los conductores a utilizar rutas alternas durante las próximas semanas.

Según la Municipalidad Provincial de Arequipa la intervención en la Av. Goyeneche abarcará el tramo comprendido entre las calles Octavio Muñoz Najar y Manuel Muñoz Najar, donde se rehabilitarán 8 225 metros cuadrados de pavimento. La obra tiene un plazo de ejecución de 30 días calendario.

Debido al cierre de la vía desde las primeras horas de este miércoles, los vehículos que circulen por las avenidas Jorge Chávez y Goyeneche deberán desviar su recorrido por las calles Mollendo, Caravelí y Paucarpata para continuar por la avenida Independencia con dirección a la avenida Mariscal Castilla.

Plan de desvíos de la Av. Goyeneche

En tanto, quienes salgan del Cercado de Arequipa deberán utilizar la avenida La Paz, la calle Corbacho y la calle Nueva hasta llegar a Deán Valdivia, desde donde podrán retomar el tránsito hacia Jorge Chávez y la calle Mollendo.

TRABAJOS EN VALLECITO

De forma paralela, también se iniciará el mejoramiento vial en las calles Pacheco y Lima, en Vallecito. El proyecto contempla el adoquinado de más de 11 mil metros cuadrados de vías.

Plan de desvíos en la zona de Vallecito

La primera etapa de esta intervención tendrá una duración de 35 días calendario e incluye la construcción de pavimento rígido en ambas calles. Durante este periodo, los conductores deberán desplazarse por las avenidas Andrés Martínez y Malecón Vallecito, así como por las calles Paz Soldán y 28 de Julio.