La segunda cuadra de la avenida Pumacahua, en el distrito de Cerro Colorado, fue cerrada al tránsito vehicular debido a los trabajos de parchado de vías que realiza la Municipalidad, sin embargo, ello ha generado gran congestión vehicular.

Los trabajos del parchado de vías se ejecutan por daños en la carpeta asfáltica, originados principalmente por las intensas lluvias registradas en las últimas semanas. Sin embargo, el cierre de esta importante vía ha generado malestar entre los conductores, quienes se han visto obligados a soportar largas demoras durante las horas de mayor tránsito.

Ante la restricción, los vehículos deben desviarse por la calle Salamanca, ruta alterna que también registra una mayor carga vehicular. Varios conductores expresaron su incomodidad y cuestionaron la planificación de los trabajos, recomendando que este tipo de intervenciones se realicen los días domingo o en horario nocturno, con el fin de no afectar el flujo vehicular ni las actividades diarias de la población.

Sin embargo, los forados en las calles y avenidas so considerables en diferentes distritos de Arequipa como Paucarpata, Alto Selva Alegre, Cercado, entre otros. El riesgo es constante para los conductores y transeúntes.

