Desde hoy rige la licencia sin goce de haber de cinco autoridades de la región Arequipa que postulan como candidatos a la Cámara de Diputados en las Elecciones Generales 2026.

La medida alcanza a una consejera regional, dos regidores provinciales y dos regidoras distritales.

Reemplazo en el Consejo Regional

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó el reemplazo temporal de Marleny Arminta, consejera regional de Arequipa.

Mediante la Resolución N.° 192-2026-JNE, se dejó sin efecto su credencial de manera temporal y se convocó a María Socoro Herrera Terrazas para asumir el cargo desde el 11 de febrero hasta el 12 de abril.

Regidoras distritales en trámite

En el caso de las regidoras Magaly Agramonte, del distrito de Socabaya, y Estela Peña, de Mariano Melgar, sus pedidos se encontraban pendientes de pronunciamiento para convocar a sus respectivas accesitarias.

En estos casos, solo falta la resolución que otorgue las credenciales a quienes asumirán temporalmente las funciones.

Situación en la Municipalidad Provincial

Por su parte, los regidores Rolando Bedregal y Susana Condori, de la Municipalidad Provincial de Arequipa, cuentan con la aprobación de sus licencias a nivel del Concejo Provincial.

Sin embargo, hasta el momento no figura expediente en trámite ante el JNE que deje sin efecto temporalmente sus credenciales.

Rol de los accesitarios

Los accesitarios requieren la credencial otorgada por el JNE para asumir oficialmente las funciones que dejan los titulares durante el periodo de licencia.

Este procedimiento forma parte del cumplimiento del cronograma electoral y de las disposiciones que regulan la participación de autoridades en procesos electorales.

VIDEO RECOMENDADO