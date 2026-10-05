El servicio de lavandería del hospital Honorio Delgado Espinoza retomó sus labores luego de la paralización registrada desde el último viernes por fallas en las máquinas que procesan diariamente más de una tonelada de ropa hospitalaria.

Carlos Medina, director del nosocomio, explicó que el problema principal fue una desprogramación del sistema digital que controla su funcionamiento. Actualmente, cinco de las seis máquinas que trabajan de manera articulada ya se encuentran operativas, mientras una permanece en reparación debido a que se quemó un sensor eléctrico.

“Al desprogramarse una, se desprograman todas porque trabajan en serie”, señaló el director.

La contingencia había generado preocupación entre los trabajadores, debido a que la lavandería dejó de procesar alrededor de mil 200 kilos de ropa cada día a las diferentes areas como hospitalización, emergencia, UCI, centro quirúrgico, entre otras.

Medina indicó que los equipos cuentan con una garantía de tres años, aunque reconoció que el hospital no tenía a disposición un técnico programador que pudiera responder inmediatamente frente a este tipo de fallas. Por ello, ahora se solicitará a la empresa responsable que disponga de personal especializado en Arequipa o capacite a trabajadores del propio establecimiento.

El funcionario también confirmó que el mantenimiento preventivo debía realizarse meses atrás. El último se efectuó en diciembre del año pasado y el siguiente correspondía aproximadamente a mediados de este año, pero recién comenzará esta semana.

La empresa encargada se encuentra en Lima, situación que, según Medina, también dificulta una respuesta rápida cuando aparecen desperfectos.

Además, sostuvo que las máquinas trabajan con una demanda elevada debido al volumen de prendas que recibe diariamente el hospital. Ante ello, la administración plantea racionalizar el uso de ropa de cama y prendas de centro quirúrgico para evitar una sobrecarga constante.