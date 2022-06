Las organizaciones políticas que no se registraron fueron: movimiento regional Arequipa Renace y los partidos políticos Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap) y Fé en el Perú, esta última organización tenía como candidato al GRA al consejero regional Harberth Zúñiga Herrera y como vicegobernadora la exmilitante de Renovación Popular Neldy Mendoza.

En declaraciones a Correo, Zúñiga Herrera dijo que no lograron inscribirse porque contra su partido presentaron siete tachas el pasado 12 de junio que el JNE declaró infundado. “Es lamentable la decisión del JNE porque presentaron tachas sin fundamento y ello provocó que se dilatara el proceso de inscripción”, dijo.

Por su parte, el líder de este partido Fe en el Perú, Álvaro Paz de la Barra, dijo que están apelando la suspensión ante el pleno del JNE con el objetivo de solicitar la inscripción provisional hasta que el pleno del JNE cierre el caso. El legislador regional sostuvo que en caso sea la decisión sea negativa, continuarán participando de la vida política.

Según el JNE cuatro organizaciones políticas no se inscribieron para participar en las elecciones a la Municipalidad Provincial de Arequipa. Se trata de los partidos políticos Frepap y Renovación Popular, de igual forma los movimientos regionales Arequipa Renace y Del Ajo Arequipa con Justicia y Orden.

Respecto a la no inscripción de Renovación Popular, fuentes a este diario contaron que sus candidatos renunciaron al partido dos días antes del 14 de junio, esto porque no coincidían con la ideología de su líder Rafael López Aliaga.

Respecto al movimiento regional Arequipa Renace, que participó en varios procesos electorales, esta vez no lo hará porque no inscribieron a sus candidatos, tanto a nivel regional como provincial. Uno de los motivos es que no hay militancia y tampoco cuadros políticos, debido a que el movimiento está en crisis, ya que ni su propio delegado Omar Candia Aguilar asistió a las elecciones internas.