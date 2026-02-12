La empresa de telecomunicaciones Claro informó sobre problemas en su servicio de internet móvil y fijo que afectan a siete regiones del sur del país. La interrupción se registra desde las 15:13 horas del miércoles 11 de febrero, según confirmó la propia operadora mediante un comunicado oficial.

Las regiones donde los usuarios reportaron lentitud y dificultades en la conexión son: Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Apurímac, Puno, Moquegua y Tacna.

De acuerdo con la empresa, la afectación se debe a dos cortes en la red de fibra óptica, ocasionados por terceros. Claro indicó que su personal técnico fue desplegado de inmediato para ejecutar los trabajos de reparación y restablecer el servicio en el menor tiempo posible; sin embargo, hasta el momento no se ha precisado el plazo estimado para la normalización total de la conectividad.

En redes sociales, los usuarios de las distintas regiones expresaron su malestar por la caída del servicio, señalando que la interrupción perjudica actividades laborales, comerciales y académicas que dependen del acceso a internet.

