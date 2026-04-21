Clínica de Arequipa donde murió una joven realizaba cirugías sin autorización

La muerte de la joven madre de familia Rebeca Llacho Ccahuana, pone en evidencia una vez más el irregular funcionamiento de los centros de atención privados en la ciudad de Arequipa ya que la clínica Florez Salud donde se le practicó una liposucción, no cuenta con autorización para realizar este tipo de intervenciones, incumpliendo las condiciones mínimas exigidas por la normativa sanitaria.

A través de una entrevista a RPP, el gerente regional de Salud, Walther Oporto, refirió que dicho centro de atención tenía permisos únicamente para funcionar como consultorio, mas no como centro quirúrgico. En consecuencia, no disponía de la infraestructura adecuada, ni del equipamiento ni del personal requerido para realizar intervenciones de este tipo, lo que constituye una falta grave. Se supo que el médico venezolano, José Molina Barreto, había alquilado una sala para realizar la intervención el fin de semana.

Walter Oporto agregó que la fiscalización de los establecimientos de salud públicos y privados enfrenta serias limitaciones. Actualmente, el equipo encargado de supervisar no supera la decena de profesionales para más de 250 establecimientos de salud públicos, además de las múltiples clínicas privadas y servicios vinculados a EsSalud, lo que dificulta un control permanente.

Cabe señalar que no es la primera vez que ocurre un hecho como este; es decir la muerte de mujeres durante intervenciones de lipoescultura hechas en establecimientos privados, pero la situación no ha cambiado, los decesos siguen ocurriendo.

Frente a lo ocurrido, la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, inició una investigación preliminar contra el médico cirujano José Molina Barreto por el presunto delito de homicidio culposo.

Como parte de las diligencias, se dispuso la inspección técnico-policial en la clínica, con participación de peritos de criminalística de la Divincri; la policía realizó la búsqueda del extranjero en su vivienda ubicada en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en su consultorio médico en la avenida Ejército, Cayma, y en una oficina en la urbanización Trinidad Morán, pero no se pudo dar con su paradero.

Las diligencias continúan con la participación de los detectives de homicidios de la Divincri.

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