La región Arequipa concentra actualmente más de 214 millones de dólares en proyectos energéticos financiados por la Corporación Financiera de Desarrollo, en un contexto en el que la entidad busca ampliar su participación en nuevas inversiones estratégicas para el sur del país.

Así lo informó el presidente del directorio de COFIDE, Jorge Velarde, quien precisó que la cartera vigente incluye iniciativas clave en energía e infraestructura, consolidando a la región como uno de los principales focos de financiamiento público en este sector.

Entre los proyectos más relevantes destacan dos parques fotovoltaicos ubicados en el distrito de La Joya: San Martín, que inició operaciones en 2025 tras una inversión de 45 millones de dólares, e Illa, que se encuentra próximo a entrar en funcionamiento. A ello se suman el proyecto eólico en Caravelí y la línea de transmisión Japoroma, que conecta Arequipa con Ica.

En paralelo, COFIDE evalúa sumarse al financiamiento de nuevas iniciativas consideradas clave para el desarrollo regional, como la ampliación del puerto de Matarani, el proyecto agroindustrial Majes Siguas y propuestas orientadas a dinamizar el turismo.

Velarde explicó que la estrategia de la entidad es participar hasta con el 10% del financiamiento en proyectos adjudicados mediante asociaciones público-privadas (APP) a través de ProInversión. “La intención es movilizar capital y atraer a más actores financieros, sin desplazar a la banca privada”, señaló.

Como parte de este impulso, Arequipa será sede este 22 de abril de la segunda sesión descentralizada del directorio de COFIDE, donde se evaluarán nuevas oportunidades de inversión y se reforzará la planificación territorial en la macrorregión sur.