Pudo ser una tragedia. Aproximadamente a las 10:30 p.m. del sábado 28 de febrero, parte de la estructura metálica de iluminación del escenario instalado para el concierto de las agrupaciones Armonía 10 y Charanga Habanera colapsó cuando el evento estaba en desarrollo con gran cantidad de personas en el balneario de La Punta de Camaná, distrito de Samuel Pastor.

Según información policial, la caída fue en uno de los pórticos laterales del sistema de truss, estructura metálica que sostenía equipos de iluminación y parte del armazón superior del escenario. Personal de la Policía Nacional que se encontraba en el sector cumpliendo servicio de garantías acudió de inmediato al lugar tras ser alertado del colapso, constatando que la estructura había cedido hacia la parte frontal del escenario.

DETIENEN A DOS PERSONAS

Tras verificar la situación de riesgo para las personas que se encontraban en las inmediaciones, los agentes intervinieron a los organizadores Daniel Abraham Ramírez Cárdenas (37) y Elard Valencia Camino (27). Ambos fueron conducidos a la comisaría de La Punta para las diligencias e investigaciones correspondientes relacionadas con la organización del evento y las condiciones en que se encontraba instalada la estructura.

El desplome de las estructuras metálicas obligó a suspender de manera inmediata la presentación artística y a retirar al público y personal técnico de la zona cercana al escenario por prevención. Pese a la caída del sistema de iluminación y parte del armazón, no se reportaron personas heridas ni daños personales, quedando la estructura inclinada sobre la plataforma tras el incidente.

VIDEO RECOMENDADO