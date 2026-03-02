El puente Casimiro Cuadros, ubicado en el distrito de Cayma, colapsó el sábado aproximadamente a las 11:30 horas, luego de que las lluvias registradas en Arequipa debilitaron su estructura. La caída de la infraestructura había sido anticipada por las autoridades, que horas antes dispusieron el cierre de la vía ante el peligro inminente.

“Escuchamos un sonido fuerte, ¡bum! y cuando salimos a mirar vimos que era el puente”, relató Julia, una vecina de la zona, aún afectada por lo ocurrido. Horas después del desplome principal, un pequeño muro contiguo también cedió. Según los residentes, la erosión del terreno continúa y temen que se sigan produciendo desprendimientos.

La estructura fue ejecutada durante la gestión del exalcalde Ulises Torres y servía como vía de conexión hacia el colegio Casimiro Cuadros y la parte alta del distrito de Cayma con Cerro Colorado. Con su colapso, vecinos y estudiantes deberán bordear por rutas alternas en la zona alta, lo que incrementa tiempos de traslado y riesgos, especialmente si continúan las precipitaciones pluviales.

El impacto no es solo vial. La Familia de Julia que vive a pocos metros del puente manifestó su temor ante un posible colapso de su vivienda, que ya presenta rajaduras visibles en las paredes. La mujer contó que vive en la zona desde 1990, luego de comprar el terreno. Ahora teme que la casa colapse y debido al riesgo, dejó de utilizar su cochera, por temor al desprendimiento.

Los vecinos exigen una evaluación técnica urgente de la Municipalidad de Cayma y medidas de contención para frenar la erosión, así como evaluar la necesidad de una nueva infraestructura que garantice seguridad para las familias, transeúntes y peatones.

