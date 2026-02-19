El colegio Manuel Muñoz Nájar que alberga a 900 estudiantes volvió a inundarse por las intensas lluvias registradas esta tarde en el Cercado de Arequipa, donde según el Senamhi, llovió 7.6 litros por metro cuadrado.

El agua ingresó a diversas áreas de la institución educativa, generando preocupación entre el personal docente y administrativo. A través de un video, los trabajadores solicitaron apoyo urgente, ya que las precipitaciones provocaron el ingreso de agua a las oficinas y otros ambientes, obligándolos a barrer constantemente para evitar que la inundación cause daños mayores.

No es la primera vez que el colegio enfrenta esta situación. Días atrás, el director Jesús Pajuala informó que seis ambientes resultaron inundados, entre ellos talleres, aulas y la biblioteca. Para evitar mayores pérdidas, los libros, documentos e implementos de Educación Física tuvieron que ser colocados sobre las carpetas y otras superficies elevadas.

COLEGIO REQUIERE 120 MIL PARA MANTENIMIENTO

El problema no solo se presenta por el ingreso de agua bajo las puertas, sino también por filtraciones en los techos. Según el director, se requieren aproximadamente 120 mil soles para reparar la cobertura de los talleres, sin embargo, este año el Ministerio de Educación solo transferirá 5 mil soles por concepto de mantenimiento, monto que resulta insuficiente frente a la magnitud de los daños.

Ante este panorama, la institución no estaría en condiciones óptimas para empezar el año escolar el próximo 16 de marzo. Uno de los mayores riesgos se encuentra en el taller de soldadura, donde existe el temor de que se produzca un cortocircuito debido a la filtración de agua y humedad acumulada.

Asimismo, el colegio no puede ser reconstruido pese a las 9 décadas que tiene, porque el local no figura registrado a nombre del Ministerio de Educación, sino de la Fundación Muñoz Nájar. La UGEL Arequipa Norte realiza el proceso de saneamiento físico-legal para que el predio sea registrado a nombre del sector Educación y así gestionar una reconstrucción.

