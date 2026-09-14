El colegio Vallecito, que atiende a 180 alumnas de primero a sexto grado, continúa almacenando los productos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la secretaría de la institución debido a la falta de un depósito exclusivo.

Esta situación se mantiene desde hace cuatro años y ha generado observaciones por parte del PAE y la Contraloría, ya que el ambiente utilizado no reúne las condiciones adecuadas para la conservación de los productos. El director del plantel, Reynaldo Cuba Salas, informó que se ha solicitado apoyo a la Municipalidad Provincial de Arequipa y al Gobierno Regional para habilitar un espacio destinado únicamente al almacenamiento de alimentos.

Sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta favorable.

La principal dificultad radica en las limitaciones de infraestructura del colegio, cuyo terreno es reducido y está rodeado de hoteles, lo que impide ampliar los ambientes hacia los costados. Ante esta situación, la institución plantea la construcción de un tercer nivel para contar con un depósito adecuado y otros espacios necesarios.

“Nuestro terreno es demasiado pequeño y no tenemos posibilidad de ampliar hacia los costados porque estamos rodeados de hoteles. Por eso, la alternativa que estamos planteando es construir un tercer nivel que nos permita contar con un depósito exclusivo para los alimentos y otros ambientes que necesita el colegio”, explicó.

Cuba Salas precisó que las observaciones realizadas no ponen en riesgo la continuidad del programa alimentario, pero remarcó la urgencia de encontrar una solución definitiva para garantizar un almacenamiento seguro.

El colegio Vallecito celebró recientemente 83 años de servicio educativo y cuenta con 10 aulas, beneficiando a la totalidad de sus estudiantes con el programa alimentario.