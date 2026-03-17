El 24% de los 30 colegios visitados en Arequipa almacenan agua que no garantiza niveles adecuados de cloro por lo que pone en riesgo su calidad para el uso de los estudiantes y docentes dentro de las instituciones educativas.

Según la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) señala que siete instituciones educativas tienen menos de 0.5 miligramos por litro de cloro residual, por debajo del mínimo recomendado para asegurar la desinfección, por otro lado, el 76 % sí cumple con niveles adecuados.

Sin embargo, según la Sunass, el problema no está en el suministro de agua, sino en el manejo interno de los colegios. Es decir, el agua llega en buenas condiciones a través de las redes, pero pierde calidad por la falta de limpieza de los tanques de almacenamiento.

Aunque el 93 % de colegios cuenta con estos sistemas de almacenamiento o tanques, estos requieren de un mantenimiento periódico, sin embargo, el 56 % los limpia solo una vez al año y el 20 % no los limpia en todo el año. Solo el 16 % realiza una limpieza adecuada, al menos dos veces al año.

La inspección se hizo en colegios que son monitoreados por las UGEL Arequipa Sur y Norte, como parte del programa “Colegio con Agua Segura”.

Ante esta situación, la Sunass informó que trabajará con las autoridades educativas y directores para mejorar el mantenimiento de los sistemas de agua y reforzar las prácticas de higiene.

La Sunass recomendó también a la población a realizar la limpieza de los tanques de agua, al menos dos veces al año, de manera obligatoria.

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