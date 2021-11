Los directores de los colegios habilitados para la educación semipresencial en Arequipa tienen que informar los motivos por los que aún no empezaron con esta modalidad de enseñanza, pese a que los docentes, algunos escolares y los padres de los menores ya fueron vacunados.

El gerente regional de Educación, Raúl Sánchez, informó hoy que se solicitará el cumplimiento de responsabilidades de los directores para promover el retorno a las aulas, porque no es alentador que de aproximadamente 3 mil 800 instituciones habilitadas, sean menos de 500 las que hayan vuelto a las aulas.

Sánchez, señaló que los directores deben informar el motivo específico del por qué no regresaron a las aulas, así como las actividades o reuniones que realizaron para promover el retorno, pues se determinaría responsabilidades incluso con consecuencias sancionadoras, de descubrirse que los directores no generaron las condiciones o no consultaron a los maestros o padres para la semipresencialidad.

Cabe recordar que para esta modalidad, el director debe convocar a los profesores y padres para llegar a un consenso que permita a los escolares asistir a los colegios entre dos o 3 veces a la semana.

Igual de importante es que se cumplan dos condiciones más para volver al plantel, que no haya incremento de contagios del coronavirus en la localidad y que el colegio cuente con las condiciones sanitarias para cumplir con los protocolos de sanidad como la instalación de lavamanos, desinfección, papel toalla en los baños, el distanciamiento, entre otros.

De aprobar el retorno a los salones, el director debe elaborar un plan de retorno seguro y gradual, donde se especifique los grados, los grupos y horas que en que permanecerán en el colegio, además de las medidas a considerar si existe un cado de contagio.

A la fecha, solo en la provincia de La Unión, la mayoría de los colegios aplican la enseñanza semipresencial.

Hasta el último domingo se vacunó con la primera dosis a los escolares de 12 a 14 años de edad, mientras que la semana anterior se inmunizó a los estudiantes de 15 a 17 años. Es decir, de acuerdo al proceso de vacunación de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, al menos todas las personas mayores de 12 años tendrían que tener al menos una dosis.