Los comerciantes de la plataforma comercial Río Seco, situados en el distrito de Cerro Colorado, afrontan dificultades por el retraso en la llegada de mercadería procedente del norte del país, el aumento de los precios y el deterioro de las frutas durante su traslado, informó ayer Cristian Huayapa, presidente de los negociantes.

“Las altas temperaturas y el aumento del costo del transporte, principalmente por el precio del diésel, vienen afectando a los comerciantes”, señaló.

Informó que el calor acelera la maduración de los productos y reduce su tiempo de conservación. “Por ejemplo, el plátano, que normalmente demora unos ocho días en madurar, ahora lo hace en apenas tres días”, dijo. Otras frutas más perecibles, como el durazno, el mango y el limón, también sufren las consecuencias de las condiciones climáticas.

Esta situación ya se refleja en los precios. Huayapa señaló que la papaya alcanza los 15 soles el kilo, mientras que la palta se comercializa entre 13 y 20 soles, dependiendo del sector y la calidad. El mango Kent, que en una temporada normal costaría dos soles, ahora se vende entre seis y ocho soles. El mango Edward ha desaparecido del mercado.

PÉRDIDAS

El dirigente precisó que los comerciantes ya registran pérdidas económicas por la llegada de productos demasiado maduros o deteriorados. Estimó que alrededor del 5% de la mercadería presenta problemas de conservación. “Un camión con cinco toneladas de plátano generó pérdidas de entre 6 y 7 mil soles, la fruta llegó en malas condiciones”, señaló.

La situación podría agravarse entre diciembre y febrero, ante los pronósticos de lluvias intensas e inundaciones en las regiones del norte.

Ante ese escenario, Huayapa planteó que se gestione el traslado de mercadería mediante embarcaciones hasta el puerto de Matarani, con apoyo del Gobierno Regional y el Gobierno central.