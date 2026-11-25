La región Ica se prepara para iniciar una nueva etapa en la modernización de sus servicios de salud. El próximo 15 de diciembre comenzará la marcha blanca del sistema de modernización de la salud ICATEC–Indra, una iniciativa impulsada por el Gobierno Regional de Ica que contempla la incorporación de herramientas digitales y una moderna infraestructura tecnológica para fortalecer la atención a la población.

Digitalización del servicio de salud

El anuncio se realizó durante la visita del ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, quien arribó a Ica para cumplir una agenda de trabajo enfocada en el fortalecimiento del sector y conocer directamente los avances del proceso de transformación digital que se viene desarrollando en la región.

Como parte de su recorrido, el titular del Minsa visitó las oficinas de Indra–ICATEC, donde supervisó los avances de la moderna infraestructura que albergará el nuevo centro de procesamiento de datos.

De acuerdo con lo anunciado, el sistema contempla la puesta en funcionamiento de diferentes herramientas, entre ellas Salud Responde, Telesalud y el Centro de Procesamiento Digital, además de una moderna infraestructura tecnológica.

La marcha blanca, prevista para el 15 de diciembre, permitirá iniciar esta nueva etapa de implementación del sistema ICATEC–Indra. Su puesta en funcionamiento representa uno de los principales avances tecnológicos anunciados para el sector salud regional, en el marco de las acciones orientadas a modernizar sus servicios.

Durante su intervención, el ministro Dyer Fernández, hizo referencia a las acciones desarrolladas durante sus primeros meses de gestión, indicando que se logró recuperar equipamiento médico que permanecía almacenado durante ocho años, con una inversión aproximada de 30 millones de soles, además de impulsar la reactivación de 47 obras que presentaban dificultades relacionadas con sus valorizaciones. Según explicó, también se consiguió avanzar en proyectos que estaban paralizados por conflictos legales mediante la coordinación entre las partes involucradas.

Posteriormente, el ministro sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador regional Jorge Hurtado Herrera, el vicegobernador Washington Sotelo y diversas autoridades regionales, en la que se abordaron asuntos vinculados al sector salud y la continuidad de las acciones de gestión. Durante el encuentro, el titular del sector reiteró su disposición para acompañar las coordinaciones necesarias y avanzar en los proyectos pendientes.

Cabe señalar que, el mes pasado, se indicó que el proyecto digital ICATEC modernizará 144 establecimientos del primer nivel de salud en la región, entre centros y puestos médicos de Ica, Pisco, Chincha, Nasca y Palpa. Según lo anunciado, los trabajos incluyen la implementación de redes de datos, sistemas de seguridad informática y conectividad Wi-Fi para fortalecer la infraestructura tecnológica de estos locales.

El proyecto también prevé la incorporación de cerca de 2000 equipos tecnológicos, entre ellos computadoras i7, impresoras y lectores de DNI electrónico. Estos recursos estarán destinados a mejorar las condiciones de trabajo del personal sanitario y facilitar el uso de herramientas digitales en los procesos de atención.

EL DATO: Otro de los componentes que integra el proyecto, es la implementación del Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE), que permitirá gestionar digitalmente la información clínica de los pacientes. Para ello, se contempla un convenio con la UNICA, mediante el cual se capacitará a más de 500 profesionales de la salud.

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