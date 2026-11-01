Menos desplazamientos para recibir orientación o solicitar una cita y más tiempo del personal médico para atender a los pacientes. Con estos objetivos, el Gobierno Regional de Ica impulsa la transformación digital en salud en el primer nivel de atención.

La intervención se desarrolla mediante el proyecto ICATEC y comprende cinco acciones complementarias que avanzarán progresivamente para fortalecer los servicios de salud en la región Ica.

1. Plataformas digitales para facilitar el acceso a servicios de salud

Como parte del proyecto ICATEC, se ha desarrollado una plataforma digital de atención no presencial que permitirá a los ciudadanos solicitar información, gestionar citas médicas y recibir orientación en salud a distancia, especialmente a quienes viven en zonas rurales o enfrentan dificultades para desplazarse hasta un establecimiento de salud.

Asimismo, se encuentra en desarrollo un aplicativo móvil mediante el cual los ciudadanos podrán consultar información sobre los establecimientos de salud y sus campañas vigentes, así como solicitar citas médicas de manera virtual.

2. Salud Responde: una central de atención telefónica para la ciudadanía de Ica

La plataforma de atención no presencial desarrollada servirá de soporte para la central de atención telefónica “Salud Responde” cuya implementación será progresiva desde el último trimestre de 2026.

Este canal facilitará el acceso a orientación e información de salud a distancia, especialmente para las personas que viven en zonas rurales.

3. Capacitación para dedicar más tiempo a los pacientes

Más de 500 profesionales de la salud han sido capacitados para operar el Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica (SIHCE) del Ministerio de Salud.

Con su uso, se espera reducir de 60 a 10 minutos, aproximadamente, el tiempo que los médicos dedican a tareas administrativas, como completar formatos y registrar información clínica. La mejora permitiría disponer de más tiempo para la atención de los pacientes.

Además, el Gobierno Regional promueve la formación en competencias digitales del personal sanitario para que puedan operar plataformas digitales en sus labores cotidianas.

4. Adecuaciones eléctricas y redes de datos para fortalecer la infraestructura tecnológica en salud

Para que los nuevos servicios de salud no presenciales puedan operar en condiciones adecuadas, se ha contemplado mejoras en las instalaciones eléctricas, redes de datos e infraestructura de comunicaciones de los 144 establecimientos de salud que tiene la región Ica.

Estas intervenciones prepararán las condiciones para conectarlos al Centro de Procesamiento de Datos (CPD) del Gobierno Regional de Ica, desde donde se brindará soporte a los servicios digitales del proyecto.

5. Cerca de 2,000 equipos informáticos nuevos para los establecimientos de salud

La intervención incluye computadoras, impresoras y lectores de firma para facilitar el trabajo del personal sanitario y fortalecer el equipamiento tecnológico de los establecimientos de salud.

La entrega será progresiva, e incluirá instalación y puesta en funcionamiento.

Una modernización de los servicios de salud al servicio de la ciudadanía

Mediante el proyecto ICATEC, el Gobierno Regional de Ica combina infraestructura, capacitación y servicios digitales para mejorar las condiciones de atención y acercar la salud a las familias iqueñas.

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