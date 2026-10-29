El proyecto de transformación digital ICATEC del Gobierno Regional de Ica, modernizará la atención primaria en los establecimientos de salud de las cinco provincias de la región Ica, mediante la incorporación de equipos tecnológicos, conectividad y herramientas digitales destinadas a facilitar el acceso de la población a los servicios médicos.

Digitalización en salud

La iniciativa, presentada en alianza con Indra Group e ICATEC, contempla la intervención integral de 144 establecimientos de salud, entre centros y puestos médicos de Ica, Pisco, Chincha, Nasca y Palpa. Según lo anunciado, los trabajos incluyen la implementación de redes de datos, sistemas de seguridad informática y conectividad Wi-Fi para fortalecer la infraestructura tecnológica de estos locales.

El proyecto también prevé la incorporación de cerca de 2,000 equipos tecnológicos, entre ellos computadoras i7, impresoras y lectores de DNI electrónico. Estos recursos estarán destinados a mejorar las condiciones de trabajo del personal sanitario y facilitar el uso de herramientas digitales en los procesos de atención.

Otro de los componentes anunciados es la implementación del Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE), que permitirá gestionar digitalmente la información clínica de los pacientes. Para ello, se contempla un convenio con la UNICA, mediante el cual se capacitará a más de 500 profesionales de la salud.

De acuerdo con la información presentada en conferencia de prensa, la digitalización de los procedimientos administrativos busca reducir el tiempo que los médicos destinan a estas tareas, de aproximadamente 60 a 10 minutos, para que puedan dedicar una mayor parte de su jornada a la atención de los pacientes.

Entre los principales servicios previstos figura la implementación de la central telefónica Salud Responde, una aplicación móvil y una plataforma virtual que permitirían a los ciudadanos gestionar sus citas médicas sin necesidad de acudir presencialmente a los establecimientos para realizar el trámite.

La propuesta busca reducir las colas y las esperas desde las primeras horas de la mañana, una de las dificultades que enfrentan los usuarios cuando intentan conseguir una consulta médica.

Asimismo, los canales digitales anunciados contemplan brindar teleconsejería inmediata ante enfermedades como el dengue y facilitar la coordinación de emergencias directamente con el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU).

Con estas herramientas se busca ampliar las posibilidades de orientación y comunicación entre los servicios sanitarios y la población, especialmente en las zonas donde el acceso presencial puede representar mayores dificultades.

En la conferencia de presentación participaron el vicegobernador regional de Ica, Washington Sotelo, y Gonzalo Tassano, representante de Indra Group, quienes estuvieron presentes durante el anuncio de esta iniciativa de modernización tecnológica.

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