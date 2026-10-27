Los comerciantes del mercado San Camilo protestaron contra la Municipalidad Provincial de Arequipa para exigir que se cumpla la Ley N.° 32738, que permite la venta excepcional de puestos municipales a los arrendatarios que los ocupan desde hace más de 30 años.

Cosme Casos, representante de los comerciantes, señaló que la norma establece un plazo de seis meses para que las municipalidades provinciales y distritales puedan realizar este proceso. Por ello, pidió a la comuna provincial que cumpla con la disposición y avance con la formalización de los puestos.

Según explicó, hace varios años se privatizó alrededor del 30% de los puestos del mercado, pero todavía queda pendiente el resto. Esta situación afectaría a unos 500 comerciantes que esperan acceder a la propiedad de los espacios donde trabajan desde hace décadas.

Casos precisó que el pedido no busca privatizar toda la infraestructura del mercado San Camilo, declarado Patrimonio Cultural, sino únicamente los pequeños espacios comerciales que actualmente ocupan los arrendatarios.

Los comerciantes sostienen que la venta de los puestos les permitiría tener mayor seguridad sobre los espacios donde desarrollan sus actividades y continuar trabajando con la posibilidad de ser propietarios después de tantos años de ocupación.

Por ello, exigieron a la Municipalidad Provincial de Arequipa que atienda su demanda y conforme el comité de privatización.