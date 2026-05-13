Los vecinos y comerciantes de la calle Caravelí, en el sector de San Martín de Socabaya del distrito de Socabaya, expresaron su malestar por el retiro del adoquinado por la municipalidad, debido a que no fueron informados sobre el proyecto ni sobre el tiempo que demandará la intervención.

Víctor Tejada, representante de los comerciantes del mercado San Martín de Socabaya, indicó que hasta el momento desconocen en qué consisten exactamente las obras, cuál es el presupuesto destinado y cuánto tiempo permanecerá cerrada o intervenida la vía. Señaló que la falta de información genera incertidumbre entre los negocios de la zona, ya que las ventas se han visto afectadas desde el inicio de los trabajos.

Según relataron los vecinos, la Municipalidad de Socabaya retiró el adoquinado y removió la tierra desde la noche del jueves; sin embargo, hasta la fecha no se ha comunicado oficialmente el cronograma de ejecución ni las restricciones que se aplicarán mientras duren las labores. Los comerciantes manifestaron que la presencia de maquinaria y el deterioro de la vía dificultan el acceso de clientes al mercado y a los establecimientos cercanos.

Los residentes también aprovecharon para exigir que el reasfaltado contemple la mejora integral del sistema de drenaje pluvial de la zona. Explicaron que durante la temporada de lluvias el agua se acumula en la calle Caravelí, formando grandes aniegos que afectan el tránsito vehicular y peatonal. “El drenaje no funciona y tenemos que colocar sacos terreros para evitar que el agua ingrese a los negocios”, señaló el negociante.

EL representante de los comerciantes pidió a la comuna distrital que el proyecto no se limite únicamente al cambio de asfalto, sino que se ejecute el proyecto de la ampliación del drenaje pluvial para solucionar de manera definitiva el problema de las inundaciones en la zona.